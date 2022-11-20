Электрокамин Лондон BL стандартный очаг

8 оценок

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Электрокамин Лондон BL стандартный очаг

4.8
22 890 ₽
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Электрокамин Милан LUX широкий очаг
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Электрокамин Лондон BL широкий очаг

Характеристики товара

Описание

Портал Лондон выполнен в современном минималистском стиле, поэтому он идеально подойдёт под обстановку хай-тек, в которой будет привлекать внимание своими прямыми линиями и лаконичными формами. Квадратный портал украшен чёрной рамкой, расположенной в центре и выигрышно оттеняющей очаг. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ

Тип: изготовим фронтальный или угловой

Очаг: изготовим под любой очаг


Цена

Фронтальный: 22 890 руб

Угловой: 25 790 руб

Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина1060 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина350 мм
  • МатериалМДФ, экошпон

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