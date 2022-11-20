Портал Лондон выполнен в современном минималистском стиле, поэтому он идеально подойдёт под обстановку хай-тек, в которой будет привлекать внимание своими прямыми линиями и лаконичными формами. Квадратный портал украшен чёрной рамкой, расположенной в центре и выигрышно оттеняющей очаг. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ
Тип: изготовим фронтальный или угловой
Очаг: изготовим под любой очаг
Цена
Фронтальный: 22 890 руб
Угловой: 25 790 руб
Цены в прайсе указаны только за порталы
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Электрокамин Венеция LUX широкий очаг
Электрокамин Брукс LUX стандартный очаг
Электрокамин Брукс LUX широкий очаг
Электрокамин Харис стандартный очаг
Электрокамин Харис широкий очаг
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Электрокамин Вилс стандартный очаг