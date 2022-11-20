Электрокамин Милан LUX стандартный очаг

5 оценок

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Электрокамин Милан LUX стандартный очаг

4.4
22 590 ₽
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Электрокамин Порту широкий очаг
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Электрокамин Милан LUX широкий очаг

Характеристики товара

Описание

Портал Милан LUX выполнен из искусственного камня, имитирующий оригинальную кладку из камня. Электрокамин отлично впишется в самый разный интерьер квартиры или загородного дома. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ, искусственный камень

Изготовим фронтальный или угловой

Изготовим под любой очаг

Цена

Фронтальный: 22 500 руб

Угловой: 25 400 руб


Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина1010 мм
  • Высота1060 мм
  • Глубина335 мм
  • МатериалМДФ, искусственный камень

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