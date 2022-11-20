Портал Милан LUX выполнен из искусственного камня, имитирующий оригинальную кладку из камня. Электрокамин отлично впишется в самый разный интерьер квартиры или загородного дома. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ, искусственный камень
Изготовим фронтальный или угловой
Изготовим под любой очаг
Цена
Фронтальный: 22 500 руб
Угловой: 25 400 руб
Цены в прайсе указаны только за порталы
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