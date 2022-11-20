Электрокамин Монако широкий очаг

15 оценок

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Электрокамин Монако широкий очаг

4.1
23 490 ₽
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Электрокамин Монако стандартный очаг
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Электрокамин Лион стандартный очаг

Характеристики товара

Описание

Портал "МОНАКО" изготовлен из МДФ и экошпона, отлично подойдет для современного интерьера, в нем нет ничего лишнего, только строгость и минимализм. Комбинации цветов могут быть разными,как и его размеры. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ и ЛДСП

Изготовим фронтальный или угловой

Изготовим под любой очаг

Цена

Фронтальный: 23 490 руб

Угловой: 26 390 руб

Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина1300 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина400 мм
  • МатериалМДФ, экошпон

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