Портал "МОНАКО" изготовлен из МДФ и экошпона, отлично подойдет для современного интерьера, в нем нет ничего лишнего, только строгость и минимализм. Комбинации цветов могут быть разными,как и его размеры. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ и ЛДСП
Изготовим фронтальный или угловой
Изготовим под любой очаг
Цена
Фронтальный: 23 490 руб
Угловой: 26 390 руб
Цены в прайсе указаны только за порталы
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Электрокамин Порту стандартный очаг
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Электрокамин Милан LUX широкий очаг