Электрокамин Монако стандартный очаг

9 оценок

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Электрокамин Монако стандартный очаг

5
22 190 ₽
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Электрокамин Монако широкий очаг

Характеристики товара

Описание

Портал "МОНАКО" изготовлен из МДФ и экошпона, отлично подойдет для современного интерьера, в нем нет ничего лишнего, только строгость и минимализм. Комбинации цветов могут быть разными,как и его размеры. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ и ЛДСП

Изготовим фронтальный или угловой

Изготовим под любой очаг

Цена

Фронтальный: 22 190 руб

Угловой: 25 090 руб

Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина1160 мм
  • Высота890 мм
  • Глубина400 мм
  • МатериалМДФ, экошпон

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