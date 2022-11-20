Каминокоплект "Моника LUX", пожалуй, единственный в России уникальный электрокамин, разработанный совместно с российскими и американскими дизайнерами. На ваш выбор 8 цветов отделочного камня, 6 цветов окраски портала. Портал дополняют тумбы с тремя секциями полок по обе стороны от топки они обеспечат вам пространство и хранение для всех ваших любимых книг, газет и домашних аксессуаров. Уникальностью этого портала является компактность и широкий модельный ряд исполнения под различные очаги и размеры. Не смотря на его габариты в собранном состоянии, в упаковке он может быть перевезен в обычном в легковом автомобиле. Вместе с порталом идет подробная инструкция по сборке и установке
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ, имитация камня
Изготовим фронтальный или угловой
Изготовим под любой очаг
2 тумбы с полками
Разборный
Цены в прайсе указаны только за порталы
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