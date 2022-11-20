Электрокамин Моника LUX широкий очаг

14 оценок

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Электрокамин Моника LUX широкий очаг

4.4
36 390 ₽
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Характеристики товара

Описание

Каминокоплект "Моника LUX", пожалуй, единственный в России уникальный электрокамин, разработанный совместно с российскими и американскими дизайнерами. На ваш выбор 8 цветов отделочного камня, 6 цветов окраски портала. Портал дополняют тумбы с тремя секциями полок по обе стороны от топки они обеспечат вам пространство и хранение для всех ваших любимых книг, газет и домашних аксессуаров. Уникальностью этого портала является компактность и широкий модельный ряд исполнения под различные очаги и размеры. Не смотря на его габариты в собранном состоянии, в упаковке он может быть перевезен в обычном в легковом автомобиле. Вместе с порталом идет подробная инструкция по сборке и установке

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ, имитация камня

Изготовим фронтальный или угловой

Изготовим под любой очаг

2 тумбы с полками

Разборный

Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина2020 мм
  • Высота920 мм
  • Глубина400 мм
  • МатериалМДФ, искусственный камень

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