Электрокамин Оливия WT широкий очаг

7 оценок

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Электрокамин Оливия WT широкий очаг

5
22 490 ₽
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Электрокамин Венеция LUX стандартный очаг

Характеристики товара

Описание

Портал Оливия разработан нашими российскими дизайнерами в Восточно-Прусском стиле 19 века. Лаконичный дизайн делает его универсальным для разных интерьеров и подходящим как для квартиры, дома, коттеджа и дачи. Изготовлен из натурального МДФ и экошпона. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ, экошпон

Тип: изготовим фронтальный или угловой

Очаг: изготовим под любой очаг


Цена

Фронтальный: 22 490 руб

Угловой: 25 390 руб

Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина1175 мм
  • Высота985 мм
  • Глубина430 мм
  • МатериалМДФ, экошпон

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