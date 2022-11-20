Портал Оливия разработан нашими российскими дизайнерами в Восточно-Прусском стиле 19 века. Лаконичный дизайн делает его универсальным для разных интерьеров и подходящим как для квартиры, дома, коттеджа и дачи. Изготовлен из натурального МДФ и экошпона. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ, экошпон
Тип: изготовим фронтальный или угловой
Очаг: изготовим под любой очаг
Цена
Фронтальный: 22 490 руб
Угловой: 25 390 руб
Цены в прайсе указаны только за порталы
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Диван Bene
Диван Берне, светло-серый
Диван Boston, каретная стяжка
Диван прямой Мальта №2
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Электрокамин Брукс LUX широкий очаг
Электрокамин Харис стандартный очаг
Электрокамин Харис широкий очаг
Электрокамин Элтон LUX
Электрокамин Вилс стандартный очаг
Электрокамин Вилс широкий очаг
Электрокамин Монако стандартный очаг
Электрокамин Монако широкий очаг