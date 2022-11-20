Электрокамин Оливия WT стандартный очаг

6 оценок

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Электрокамин Оливия WT стандартный очаг

4.6
20 090 ₽
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Электрокамин Оливия WT широкий очаг

Характеристики товара

Описание

Портал Оливия разработан нашими российскими дизайнерами в Восточно-Прусском стиле 19 века. Лаконичный дизайн делает его универсальным для разных интерьеров и подходящим как для квартиры, дома, коттеджа и дачи. Изготовлен из натурального МДФ и экошпона. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ, экошпон

Тип: изготовим фронтальный или угловой

Очаг: изготовим под любой очаг


Цена

Фронтальный: 20 090 руб

Угловой: 23 890 руб

Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина925 мм
  • Высота854 мм
  • Глубина326 мм
  • МатериалМДФ, экошпон

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