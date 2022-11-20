Портал Оливия разработан нашими российскими дизайнерами в Восточно-Прусском стиле 19 века. Лаконичный дизайн делает его универсальным для разных интерьеров и подходящим как для квартиры, дома, коттеджа и дачи. Изготовлен из натурального МДФ и экошпона. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ, экошпон
Тип: изготовим фронтальный или угловой
Очаг: изготовим под любой очаг
Цена
Фронтальный: 20 090 руб
Угловой: 23 890 руб
Цены в прайсе указаны только за порталы
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка беж
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса агава, обивка лед
Диван пластиковый Sabinas Basic
Диван Horo, 1200x700x700
Диван-кровать Адрианна, бежевый
Диван JIMI, желтый
Кресло Swan Aviator
Электрокамин Венеция LUX стандартный очаг
Электрокамин Венеция LUX широкий очаг
Электрокамин Брукс LUX стандартный очаг
Электрокамин Брукс LUX широкий очаг
Электрокамин Харис стандартный очаг
Электрокамин Харис широкий очаг
Электрокамин Элтон LUX
Электрокамин Вилс стандартный очаг
Электрокамин Вилс широкий очаг
Электрокамин Монако стандартный очаг