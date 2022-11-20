Каминокомплект «Порту» выполнен в дизайне 18 века. В нем есть что-то загадочное и необычное. При разработке портала, наши дизайнеры побывали в различных странах и городах, впитав в себя традиции ушедшей эпохи. В основную композицию портала включены комбинированные материалы с использованием искусственного камня и МДФ. Из общего ряда каминов, камин Порту выделяется за счет неповторимого декора в виде головы льва, выполненного из алюминиевого сплава, что придает порталу особую брутальность. Конструкция обрамления гармонично сочетает в себе прямые линии с имитацией резьбы по дереву и сланца горных пород. Электрокамин «Порту» отлично подойдет для классического интерьера вашей гостиной, все внимание гостей будет направлено на него. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ, искусственный камень
Изготовим фронтальный или угловой
Изготовим под любой очаг
Собственное производство
Цена
Фронтальный: 24 300 руб
Угловой: 27 200 руб
Цены в прайсе указаны только за порталы
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