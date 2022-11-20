Электрокамин Венеция LUX широкий очаг

10 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Электрокамин Венеция LUX широкий очаг

4.4
20 090 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Электрокамин Венеция LUX стандартный очаг
Электрокамин Венеция LUX стандартный очаг
Следующий Электрокамин Брукс LUX стандартный очаг
Электрокамин Брукс LUX стандартный очаг

Характеристики товара

Описание

Портал Венеция LUX представлен с новым декором. Простой и элегантный портал, выполненный из МДФ и экошпона. Широкая столешница украшена характерным орнаментом лепного декора классического стиля. Благодаря своей простоте и отсутствию насыщенного декора электрокамин впишется практически в любой интерьер. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ, экошпон

Тип: изготовим фронтальный или угловой

Очаг: изготовим под любой очаг


Цена

Фронтальный: 20 090 руб

Угловой: 23 890 руб

Цены в прайсе указаны только за порталы

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1185 мм
  • Высота869 мм
  • Глубина400 мм
  • МатериалМДФ, экошпон

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Диван Алекто, произведённого компанией ChiedoCover
от15 900
Оптовая цена
8

Диван Алекто

Настоящее фото товара Диван Bellis, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
10

Диван Bellis

Настоящее фото товара Диван Wes двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от55 290
Оптовая цена
14

Диван Wes двухместный

Диван-кровать РуфусНастоящее фото товара Диван-кровать Руфус, произведённого компанией ChiedoCover
79 860
Оптовая цена
15

Диван-кровать Руфус

Диван 2-х местный Aiala из ротангаНастоящее фото товара Диван 2-х местный Aiala из ротанга, произведённого компанией ChiedoCover
91 690
Оптовая цена
7

Диван 2-х местный Aiala из ротанга

Диван Chester 6 классический, черныйНастоящее фото товара Диван Chester 6 классический, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от70 790
Оптовая цена
10

Диван Chester 6 классический, черный

Диван прямой Rey двухместный замшаНастоящее фото товара Диван прямой Rey двухместный замша, произведённого компанией ChiedoCover
168 450
Оптовая цена
7

Диван прямой Rey двухместный замша

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Электрокамин Брукс LUX широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от36 890
15

Электрокамин Брукс LUX широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Харис стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от20 690
15

Электрокамин Харис стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Харис широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от21 490
6

Электрокамин Харис широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Элтон LUX , произведённого компанией ChiedoCover
от33 690
8

Электрокамин Элтон LUX

Настоящее фото товара Электрокамин Вилс стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
13

Электрокамин Вилс стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Вилс широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от37 090
14

Электрокамин Вилс широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Монако стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от22 190
9

Электрокамин Монако стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Монако широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от23 490
15

Электрокамин Монако широкий очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Лион стандартный очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
15

Электрокамин Лион стандартный очаг

Настоящее фото товара Электрокамин Лион широкий очаг, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
8

Электрокамин Лион широкий очаг