Портал Венеция LUX представлен с новым декором. Простой и элегантный портал, выполненный из МДФ и экошпона. Широкая столешница украшена характерным орнаментом лепного декора классического стиля. Благодаря своей простоте и отсутствию насыщенного декора электрокамин впишется практически в любой интерьер. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ, экошпон
Тип: изготовим фронтальный или угловой
Очаг: изготовим под любой очаг
Цена
Фронтальный: 20 090 руб
Угловой: 23 890 руб
Цены в прайсе указаны только за порталы
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Электрокамин Вилс широкий очаг
Электрокамин Монако стандартный очаг
Электрокамин Монако широкий очаг
Электрокамин Лион стандартный очаг
Электрокамин Лион широкий очаг