Портал Венеция LUX представлен с новым декором. Простой и элегантный портал, выполненный из МДФ и экошпона. Широкая столешница украшена характерным орнаментом лепного декора классического стиля. Благодаря своей простоте и отсутствию насыщенного декора электрокамин впишется практически в любой интерьер. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ, экошпон
Тип: изготовим фронтальный или угловой
Очаг: изготовим под любой очаг
Цена
Фронтальный: 19 690 руб
Угловой: 22 590 руб
Цены в прайсе указаны только за порталы
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