Электрокамин Венеция LUX стандартный очаг

13 оценок

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Электрокамин Венеция LUX стандартный очаг

4.7
19 690 ₽
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Электрокамин Венеция LUX широкий очаг

Характеристики товара

Описание

Портал Венеция LUX представлен с новым декором. Простой и элегантный портал, выполненный из МДФ и экошпона. Широкая столешница украшена характерным орнаментом лепного декора классического стиля. Благодаря своей простоте и отсутствию насыщенного декора электрокамин впишется практически в любой интерьер. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ, экошпон

Тип: изготовим фронтальный или угловой

Очаг: изготовим под любой очаг


Цена

Фронтальный: 19 690 руб

Угловой: 22 590 руб

Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина925 мм
  • Высота869 мм
  • Глубина325 мм
  • МатериалМДФ, экошпон

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