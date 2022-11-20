Электрокамин Вилс широкий очаг

14 оценок

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Электрокамин Вилс широкий очаг

4.9
37 090 ₽
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Электрокамин Монако стандартный очаг

Характеристики товара

Описание

Портал Вилс BL изготовлен из МДФ и ЛДСП, много-функциональный дизайн, строгий ретро стиль. Комплектация ящиками полного выдвижения по обе стороны портала. Открывные рамочные фасады с прозрачным стеклом на петлях с доводчиком. Полки ЛДСП. Заглушка под провода. Инструкция по сборке. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.

Основные характеристики:

Габариты: изготовим любых размеров

Цвет: изготовим под любой цвет

Материал: МДФ и ЛДСП

Изготовим фронтальный или угловой

Изготовим под любой очаг

Цена

Фронтальный: 37 090 руб

Угловой: 40 090 руб

Цены в прайсе указаны только за порталы

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Основные характеристики

  • Ширина1450 мм
  • Высота1070 мм
  • Глубина400 мм
  • МатериалМДФ и ЛДСП

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