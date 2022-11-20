Портал Вилс BL изготовлен из МДФ и ЛДСП, много-функциональный дизайн, строгий ретро стиль. Комплектация ящиками полного выдвижения по обе стороны портала. Открывные рамочные фасады с прозрачным стеклом на петлях с доводчиком. Полки ЛДСП. Заглушка под провода. Инструкция по сборке. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ и ЛДСП
Изготовим фронтальный или угловой
Изготовим под любой очаг
Цена
Фронтальный: 37 090 руб
Угловой: 40 090 руб
Цены в прайсе указаны только за порталы
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