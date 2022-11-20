Портал Вилс BL изготовлен из МДФ и ЛДСП, много-функциональный дизайн, строгий ретро стиль. Комплектация ящиками полного выдвижения по обе стороны портала. Открывные рамочные фасады с прозрачным стеклом на петлях с доводчиком. Полки ЛДСП. Заглушка под провода. Инструкция по сборке. Изготавливаем порталы под любой очаг, под фронтальный или угловой вариант, любых цветов и любого размера.
Основные характеристики:
Габариты: изготовим любых размеров
Цвет: изготовим под любой цвет
Материал: МДФ и ЛДСП
Изготовим фронтальный или угловой
Изготовим под любой очаг
Цена
Фронтальный: 37 090 руб
Угловой: 40 090 руб
Цены в прайсе указаны только за порталы
Диван Pride
Диван 47
Диван пластиковый плетеный с подушкой Miami Lounge Sofa, антрацит
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка лед
Диван Lippi, 1200x700x700
Диван-кровать Адрианна, фиолетовый
Диван ЕВРОПА
Электрокамин Монако стандартный очаг
Электрокамин Монако широкий очаг
Электрокамин Лион стандартный очаг
Электрокамин Лион широкий очаг
Электрокамин Dublin стандартный очаг
Электрокамин Dublin широкий очаг
Электрокамин Моника LUX стандартный очаг
Электрокамин Моника LUX широкий очаг
Электрокамин Квинт
Электрокамин Порту стандартный очаг