Электрокарниз - Пергола

9 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Электрокарниз - Пергола

4.5
35 490 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Римский электрический карниз
Римский электрический карниз
Следующий Подушка внутренняя для декоративной наволочки
Подушка внутренняя для декоративной наволочки

Характеристики товара

Описание

Цена указана за комплект: бесшумный электродвигатель 100 Вт - 220в (уровень шума <35дб) , пульт управления, пофазное управление (5 проводный), Карниз до 3 м (алюминевый профиль + комплектующие)

Карниз пергола - горизонтальные шторы
Горизонтальная штора. размещенная между двух горизонтальных направляющих в которых вставлен кордовый ремень приводимый в движение двигателем 100Вт. Сама штора разделена вставками на отрезки по 50см и при складывании собирается в гармошку

Страна производитель - Россия

Скачать инструкцию по эксплуатации

С этим товаром покупают

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
13

Стул Вилла

Стул Frankfurt пэчворкНастоящее фото товара Стул Frankfurt пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99023
8 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Frankfurt пэчворк

В наличии 73 шт.
Настоящее фото товара Стул Милан эмаль, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790
Оптовая цена
8

Стул Милан эмаль

Настоящее фото товара Стул Виота 223, тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
10

Стул Виота 223, тёмно-серый

Стул Сандра велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Сандра велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
11 99026
15 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Сандра велюр изумрудный

В наличии 53 шт.
Стул TINTIN зеленыйНастоящее фото товара Стул TINTIN зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
5 350
Оптовая цена
8

Стул TINTIN зеленый

В наличии 424 шт.

Другие товары из раздела гостиничный текстиль оптом

Настоящее фото товара Подушка декоративная 30х43 см, произведённого компанией ChiedoCover
от594
Оптовая цена
8

Подушка декоративная 30х43 см

Настоящее фото товара Халат Махровый женский, с капюшоном, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
15

Халат Махровый женский, с капюшоном

Халат Вафельный женскийНастоящее фото товара Халат Вафельный женский, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
5

Халат Вафельный женский

Халат Вафельный мужскойНастоящее фото товара Халат Вафельный мужской, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
14

Халат Вафельный мужской

Настоящее фото товара Халат Махровый мужской, с капюшоном, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
14

Халат Махровый мужской, с капюшоном

Настоящее фото товара Полотенце для ног белое 500, произведённого компанией ChiedoCover
270
Оптовая цена
10

Полотенце для ног белое 500

Настоящее фото товара Полотенце для ног синее 500, произведённого компанией ChiedoCover
250
Оптовая цена
14

Полотенце для ног синее 500

Настоящее фото товара Полотенце для ног белое 700, произведённого компанией ChiedoCover
290
Оптовая цена
6

Полотенце для ног белое 700