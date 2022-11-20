Цена указана за комплект: бесшумный электродвигатель 100 Вт - 220в (уровень шума <35дб) , пульт управления, пофазное управление (5 проводный), Карниз до 3 м (алюминевый профиль + комплектующие)
Карниз пергола - горизонтальные шторы
Горизонтальная штора. размещенная между двух горизонтальных направляющих в которых вставлен кордовый ремень приводимый в движение двигателем 100Вт. Сама штора разделена вставками на отрезки по 50см и при складывании собирается в гармошку
Страна производитель - Россия
Подушка декоративная 30х43 см
Халат Махровый женский, с капюшоном
Халат Вафельный женский
Халат Вафельный мужской
Халат Махровый мужской, с капюшоном
Полотенце для ног белое 500
Полотенце для ног синее 500
Полотенце для ног белое 700