Врезной механизм: ANSI (для дверей от 36 мм)
Программное обеспечение на русском языке: да
Наличие SDK для интеграции с гостиничными системами: да
Интеграция с гостиничными системами: Shelter, Fidelio, Libra.
Цилиндр (скрытый) с механическим ключом: в комплекте
Питание: по витой паре
Резервное питание: 4 батареи AA (в комплект не входят)
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Tolix Черный глянцевый
Стул Tolix Черный патина золото
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Стул Tolix Серебристый матовый
Стул Tolix Wood Черный патина золото
Стул Tolix Wood Серебристый матовый
Стул Tolix Желтый глянцевый
Столешница ЛДСП, круглая, белый шагрень
Кресло Grand, коньяк