Врезной механизм: ANSI (для дверей от 36 мм)
Программное обеспечение на русском языке: да
Наличие SDK для интеграции с гостиничными системами: да
Интеграция с гостиничными системами: Shelter, Fidelio, Libra.
Цилиндр (скрытый) с механическим ключом: в комплекте
Питание: 4 батареи AA (в комплект не входят)
Стул Хит 25мм с вышивкой - герб РФ
Стул Хит 25мм с подлокотниками с вышивкой - герб РФ
Стул Кьявари Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
Стул Tolix Белый глянцевый
Стул Кьявари Синий, пластиковый