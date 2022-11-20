Врезной механизм: ANSI, EURO* (для дверей от 30 мм и дверей с "четвертью")
Программное обеспечение на русском языке: да
Наличие SDK для интеграции с гостиничными системами: да
Интеграция с гостиничными системами: Shelter, Fidelio, Libra.
Цилиндр (скрытый) с механическим ключом: в комплекте
Питание: 4 батареи AA (в комплект не входят)
Стул Сиена белый, черный каркас
Табурет Polo, капучино
Стул Lotos, без покрытия
Диван Бартон Флекс
Мужское парикмахерское кресло для бритья 22
Винтажное барбер кресло 23
Классическое барбер кресло 31
Винтажное барбер кресло 32
Стул Ститч, вельвет оранжевый
Стул Диана велюр черный