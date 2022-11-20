Электронный замок Bonwin BW803-T6

7 оценок

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Электронный замок Bonwin BW803-T6

4.2
37 290 ₽
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Предыдущий товар в категории Электронный замок Bonwin BW823-K
Электронный замок Bonwin BW823-K
Следующий Электронный замок Bonwin BW803-Q
Электронный замок Bonwin BW803-Q

Характеристики товара

Описание

Врезной механизм: ANSI, EURO* (для дверей от 30 мм и дверей с "четвертью")

Программное обеспечение на русском языке: да

Наличие SDK для интеграции с гостиничными системами: да

Интеграция с гостиничными системами: Shelter, Fidelio, Libra.

Цилиндр (скрытый) с механическим ключом: в комплекте

Питание: 4 батареи AA (в комплект не входят)

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