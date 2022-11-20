Врезной механизм: ANSI, EURO* (для дверей от 30 мм и дверей с "четвертью")
Программное обеспечение на русском языке: да
Наличие SDK для интеграции с гостиничными системами: да
Интеграция с гостиничными системами: Shelter, Fidelio, Libra.
Цилиндр (скрытый) с механическим ключом: в комплекте
Питание: по витой паре. Резервное питание: 4 батареи AA (в комплект не входят)
Стул Родез черный
Стул Сиена голубой, белый каркас
Стул Сиена розовый, белый каркас
Стул Сиена белый, белый каркас
Стул Сиена голубой, стальной каркас
Стул Сиена розовый, стальной каркас
Стул Сиена белый, стальной каркас
Стул Сиена голубой, черный каркас
Стул Сиена розовый, черный каркас