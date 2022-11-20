Электронный замок Bonwin BW823-K

15 оценок

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Электронный замок Bonwin BW823-K

5
41 990 ₽
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Характеристики товара

Описание

Врезной механизм: ANSI, EURO* (для дверей от 30 мм и дверей с "четвертью")

Программное обеспечение на русском языке: да

Наличие SDK для интеграции с гостиничными системами: да

Интеграция с гостиничными системами: Shelter, Fidelio, Libra.

Цилиндр (скрытый) с механическим ключом: в комплекте

Питание: по витой паре. Резервное питание: 4 батареи AA (в комплект не входят)

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