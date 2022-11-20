Фотография Электрощетка для решеток барбекю от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Электрощетка для решеток барбекю

4.2
Оптовая цена
1 290 ₽
при покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Электрощетка для решеток барбекю
Электрощетка для решеток барбекю
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Электрощетка для решеток барбекю

4.2
1290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Каждый любитель шашлыка и барбекю прекрасно знает, сколько времени и сил тратится на отмывание решетки или шампуров от остатков рыбы, мяса, а также пригоревшего жира. Порой этот фактор даже бывает значим при принятии решения о приготовлении блюд на огне или в духовом шкафу. К счастью, появилась электрощетка для решеток барбекю. С ее помощью Вы в считаные минуты очистите решетку от пищи и нагара до идеального блеска. Преимущества:

• Не нужно прилагать усилий для очистки

• Жесткие металлические щетинки доберутся до самых труднодоступных участков решетки и шампуров

• Удобная эргономичная рукоятка с кнопкой включения

• Прекрасно подходит для очистки шампуров, решеток для мангала, барбекю и духового шкафа

• Не требует подключения к сети питания, работает от 4 или 8 (для увеличения мощности щетки) батареек типа АА (1,5V)

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Основные характеристики

  • Вес0.3 кг

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