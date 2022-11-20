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Каждый любитель шашлыка и барбекю прекрасно знает, сколько времени и сил тратится на отмывание решетки или шампуров от остатков рыбы, мяса, а также пригоревшего жира. Порой этот фактор даже бывает значим при принятии решения о приготовлении блюд на огне или в духовом шкафу. К счастью, появилась электрощетка для решеток барбекю. С ее помощью Вы в считаные минуты очистите решетку от пищи и нагара до идеального блеска. Преимущества:
• Не нужно прилагать усилий для очистки
• Жесткие металлические щетинки доберутся до самых труднодоступных участков решетки и шампуров
• Удобная эргономичная рукоятка с кнопкой включения
• Прекрасно подходит для очистки шампуров, решеток для мангала, барбекю и духового шкафа
• Не требует подключения к сети питания, работает от 4 или 8 (для увеличения мощности щетки) батареек типа АА (1,5V)