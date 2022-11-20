Характеристики товара
Описание
Тип ткани: жаккард
Износостойкость: 30 000 циклов
Ширина: 145 см
Состав: 100% полиэстер
Плотность: 439 г/кв.м
Тип ткани: жаккард
Износостойкость: 30 000 циклов
Ширина: 145 см
Состав: 100% полиэстер
Плотность: 439 г/кв.м
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