Фотография Эргонотомическая лавка ТЕРРА от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Эргонотомическая лавка ТЕРРА

4.9
Оптовая цена
14 390 ₽
При покупке от 1 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Эргонотомическая лавка ТЕРРА
Эргонотомическая лавка ТЕРРА
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Эргонотомическая лавка ТЕРРА

4.9
14390 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Глубина650 мм
  • Ширина2000 мм
  • Материалдерево

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