Характеристики товара
Описание
Функциональная универсальная этажерка с двумя выдвижными ящиками и полками.
Размеры полок (ШxГxВ), мм: 400x370x359.
Размеры ящика (ШxГxВ), мм: 370x340x106.
Высота полок: 356 мм.
Высота опоры (ножек) — 130 мм.
Расстояние между отверстиями под ручки - 96 мм.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина450 мм
- Высота1630 мм
- Материал каркасагнутоклееный шпон, МДФ
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки510 мм
- Объём упаковки0.09 м3
- Вес упаковки31 кг