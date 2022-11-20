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Этажерка Leset "Джульетта-3"

Артикул: CH-053-198
14 оценок
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Комод Loft Reg1D1S 60
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Комод Loft Reg1D1S 60

Характеристики товара

Описание

Функциональная универсальная этажерка с двумя выдвижными ящиками и полками.

Размеры полок (ШxГxВ), мм: 400x370x359.
Размеры ящика (ШxГxВ), мм: 370x340x106.
Высота полок: 356 мм.
Высота опоры (ножек) — 130 мм.
Расстояние между отверстиями под ручки - 96 мм.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота1630 мм
  • Материал каркасагнутоклееный шпон, МДФ
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки570 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки510 мм
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Вес упаковки31 кг

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