Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1170 мм
- Ширина390 мм
- Глубина310 мм
- Материалметалл
- Страна изготовленияТайвань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки3.60 кг
Помогите нам стать лучше! Пришлите фото или видео, а мы опубликуем это на сайте в разделе «фотографии покупателей».
Стол Сарагоса светлый длинный
Стол обеденный Куртра мини
Стол TURIN прямоугольный
Cтол РУАН, 1300x900
Стол Танами, черный
Стол обеденный Вудленд
Стол раздвижной Рединг 140(220) х 90