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Этажерка UR-4, хром - фото 1

Этажерка UR-4, хром

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1170 мм
  • Ширина390 мм
  • Глубина310 мм
  • Материалметалл
  • Страна изготовленияТайвань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки3.60 кг
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