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Этажерка UR-6, белый - фото 1

Этажерка UR-6, белый

15 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Материалмассив
  • Страна изготовленияТайвань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки7.10 кг
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