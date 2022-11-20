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Фен настенный для волос Vista - фото 1Фен настенный для волос Vista - фото 2

Фен настенный для волос Vista

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Характеристики товара

Описание

Фен настенный для волос

цвет белый
материал: ABS пластик,
мощность 1600W,
3 режима скорости,
Размер: 250 * 260 * 140мм,

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Основные характеристики

  • Материалпластик
  • Мощность1600 Вт
  • Цветбелый

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