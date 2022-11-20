Характеристики товара
Описание
Фен настенный для волос
цвет белый
материал: ABS пластик,
мощность 1600W,
3 режима скорости,
Размер: 250 * 260 * 140мм,
Основные характеристики
- Материалпластик
- Мощность1600 Вт
- Цветбелый
Фен настенный для волос
цвет белый
материал: ABS пластик,
мощность 1600W,
3 режима скорости,
Размер: 250 * 260 * 140мм,
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