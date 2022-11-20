Мощность: 1600 Вт
Стул Дания 25мм - серебро, шенилл синий
Стул Хит 20мм с каретной стяжкой, хром, рогожка фиолетовая
Конференц-стул Дания 25мм с пюпитром
Стул Молот 20мм, черный, шенилл черный
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Золото
Стул Кьявари деревянный с подушкой, Черный
Стул Кьявари деревянный с подушкой на синтепоне
Стул Кьявари деревянный с цветной подушкой, Золото
Стул Eames Красный
Стул Eames Бирюзовый
Фен Valera Premium Super 1600
Фен Valera Swiss Metal Master 2000 Push
Диван Генри
Диван Дели
Диван Элефант Мини-2
Диван Элефант 2
Диван Колизей
Диван Милан 3
Диван Дива П1
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark