Фен Valera Premium Smart Shaver 1600

14 оценок

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Фен Valera Premium Smart Shaver 1600

4.9
11 790 ₽
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Фен Valera Action SP 1600 Shaver White Chrome
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Фен Valera Action SP 1600 Shaver White Chrome

Характеристики товара

Описание

Мощность: 1600 Вт

  • Розетка для бритвы 110-120 В и 220-240 В
  • Безопасный разделительный трансформатор
  • Безопасный волнистый нагревательный элемент
  • Плавный переключатель: 2 скоростных режима, 3 температурных режима
  • Функция подачи холодного воздуха
  • Кнопка включения/выключения
  • Насадка-концентратор
  • Настенный держатель с выключателем
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