Фен Valera Premium Super 1600
7 590 ₽
Мощность: 1600 Вт
"Хит 25мм" с широким сиденьем
Стул Раунд 20мм - белый, розовый велюр
Стул Патрик 20мм с широким сиденьем
Хит 25мм с подлокотниками и широким сиденьем
Стул Кьявари Золото, деревянный
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Стул Кьявари Титан, деревянный
Диван Генри
Диван Дели
Диван Элефант Мини-2
Диван Элефант 2
Диван Колизей
Диван Милан 3
Диван Дива П1
Диван Дива П3
Диван Дива П2
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark