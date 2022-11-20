Фен Valera Premium Super 1600

8 оценок

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Фен Valera Premium Super 1600

4.9
7 590 ₽
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Характеристики товара

Описание

Мощность: 1600 Вт

  • Безопасный волнистый нагревательный элемент
  • Плавный переключатель: 2 скоростных режима, 3 температурных режима
  • Функция подачи холодного воздуха
  • Кнопка включения/выключения
  • Насадка-концентратор
  • Настенный держатель с выключателем
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