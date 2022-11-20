Фигура Санты потрясающе украсит интерьер и каждого встретит доброй улыбкой, прячущейся под белыми усами, и кротким взглядом, желающим всего самого наилучшего вам. Он недаром сменил свою традиционную красную шубку на перламутрово-розовую да штанишки поменял на теплые серенькие: зима ожидается снежная, а значит, надо быть готовым к метелям! В руках у сказочного волшебника - приятный сюрприз, который он припас специально для вас. Поставьте зимнего гостя у входной двери или возле елки, смотреться будет по-настоящему празднично, он непременно поднимет всем настроение и напомнит о рождественских чудесах.
Новогодние фигуры под елку - особый декор, создающий неповторимую сказочную атмосферу. Мастера с трепетом и любовью делают игрушки своими руками, вкладывая в них собственное тепло. Черты лиц, детали одежды и аксессуары сделаны удивительно филигранно и ювелирно. Кажется, что декоративные фигуры оживут с боем курантов! Игрушки под елку достойны передаваться из поколения в поколение, сохраняя уют и традиции семейных праздников
Характеристики:
Размер: 60 см.
Материал: текстиль, искусственный мех, пластик, металл.
Вес: 0.55 кг
Длина упаковки: 0.64 м.
Ширина упаковки: 0.27 м.
Высота упаковки: 0.21 м.
Объем упаковки: 0.036 м3
Кашпо Dekollete, кактус Нави
Стойка роза Леон
Фитостойка Луара гортензия
Композиция Агава Лунга кашпо Dekollete Камень
Осока Дали кашпо Dekollete 36
Папоротник нефролепис Джаф кашпо Dekollete 36
Кизил Ран Q кашпо Dekollete 19
Большой Норвежский Санта с подарками и фонариком 81 см
Надувная фигура Санта Клаус 1.8 м с подсветкой
Светящийся олень Гарольд Silver 45 см, 50 теплых белых мини LED ламп, на батарейках
Светодиодная фигура Медведь Альрик - North Story 59 см, 8 LED ламп
Декоративная фигура Большой Санта на прогулке под Валкенбургом 180 см
Светодиодная фигура Санта Клаус - Christmas is coming 88 см, 180 LED ламп с мерцанием
Светящийся олень Juno Deer 83*53 см, 100 теплых белых LED ламп
Композиция Фабрика Королевских Щелкунчиков 29 см, музыка, движение, подсветка
Большой Норвежский Санта с подарками и колокольчиком 155 см