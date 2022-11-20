Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

14 оценок

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Фигура под елку Санта Клаус - Волшебник из Алесунда 60 см

4.8
6 290 ₽
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Характеристики товара

Описание

Фигура Санты потрясающе украсит интерьер и каждого встретит доброй улыбкой, прячущейся под белыми усами, и кротким взглядом, желающим всего самого наилучшего вам. Он недаром сменил свою традиционную красную шубку на перламутрово-розовую да штанишки поменял на теплые серенькие: зима ожидается снежная, а значит, надо быть готовым к метелям! В руках у сказочного волшебника - приятный сюрприз, который он припас специально для вас. Поставьте зимнего гостя у входной двери или возле елки, смотреться будет по-настоящему празднично, он непременно поднимет всем настроение и напомнит о рождественских чудесах.
Новогодние фигуры под елку - особый декор, создающий неповторимую сказочную атмосферу. Мастера с трепетом и любовью делают игрушки своими руками, вкладывая в них собственное тепло. Черты лиц, детали одежды и аксессуары сделаны удивительно филигранно и ювелирно. Кажется, что декоративные фигуры оживут с боем курантов! Игрушки под елку достойны передаваться из поколения в поколение, сохраняя уют и традиции семейных праздников

Характеристики:

Размер: 60 см.
Материал: текстиль, искусственный мех, пластик, металл.
Вес: 0.55 кг
Длина упаковки: 0.64 м.
Ширина упаковки: 0.27 м.
Высота упаковки: 0.21 м.
Объем упаковки: 0.036 м3

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Вес0.55 кг
  • Материалтекстиль, искусственный мех, пластик, металл

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