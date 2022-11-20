Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Куб 30 цвет

10 оценок

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Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Куб 30 цвет

4.9
47 790 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1300 мм
  • Ширина350 мм
  • Диаметр350 мм
  • Материалполиэстер

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