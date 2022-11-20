Фито стойка агава Дау

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Фито стойка агава Дау

4.8
4 890 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Фито стойка мох Фаюм
Фито стойка мох Фаюм
Следующий Фито стойка агава Танта
Фито стойка агава Танта

Характеристики товара

Описание

Удобно, быстро, выгодно


 Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.

Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют.


Размер кашпо:30Х40Х11

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Диаметр400 мм
  • МатериалПолиэстер/Дерево

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Ширма Valery, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
6

Ширма Valery

Настоящее фото товара Декоративная ширма Shi Style, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
14

Декоративная ширма Shi Style

Настоящее фото товара Ширма-перегородка Delica, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Ширма-перегородка Delica

Настоящее фото товара Ширма серии Витраж, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
8Хит

Ширма серии Витраж

Комод HafasНастоящее фото товара Комод Hafas, произведённого компанией ChiedoCover
от30 400
Оптовая цена
8

Комод Hafas

Настоящее фото товара Комод Метрополис, произведённого компанией ChiedoCover
от115 999
Оптовая цена
7

Комод Метрополис

Настоящее фото товара Комод Риволина, произведённого компанией ChiedoCover
от83 999
Оптовая цена
9

Комод Риволина

Комод Метафрейм 2 секцииНастоящее фото товара Комод Метафрейм 2 секции, произведённого компанией ChiedoCover
от53 999
Оптовая цена
13

Комод Метафрейм 2 секции

Комод Montana LA-2654Настоящее фото товара Комод Montana LA-2654, произведённого компанией ChiedoCover
от38 550
Оптовая цена
5

Комод Montana LA-2654

Настоящее фото товара Комод Дикс, произведённого компанией ChiedoCover
44 500
14

Комод Дикс

Настоящее фото товара Комод Мало, произведённого компанией ChiedoCover
32 700
10

Комод Мало

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Фитопанно агава Хинг, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
10

Фитопанно агава Хинг

Настоящее фото товара Фито стойка мох Тиес, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
15

Фито стойка мох Тиес

Фито стойка мох ПортоНастоящее фото товара Фито стойка мох Порто, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
14

Фито стойка мох Порто

Фито стойка агава ХингНастоящее фото товара Фито стойка агава Хинг, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
13

Фито стойка агава Хинг

Настоящее фото товара Стойка Сет Лаванда Нуар, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
12

Стойка Сет Лаванда Нуар

Настоящее фото товара Стойка Лаванда Нуар, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена
8

Стойка Лаванда Нуар

Кашпо-стойка Art DecoНастоящее фото товара Кашпо-стойка Art Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
12Хит

Кашпо-стойка Art Deco