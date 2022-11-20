Фито стойка мох Тиес

15 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Фито стойка мох Тиес

4.2
1 690 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Фитопанно агава Хинг
Фитопанно агава Хинг
Следующий Фито стойка мох Порто
Фито стойка мох Порто

Характеристики товара

Описание

Удобно, быстро, выгодно


 Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.

Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют.


Размер кашпо: 30х13х7

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр300 мм
  • МатериалПолиэстер/Дерево

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Ширма Valery, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
6

Ширма Valery

Настоящее фото товара Декоративная ширма Shi Style, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
14

Декоративная ширма Shi Style

Настоящее фото товара Ширма-перегородка Delica, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Ширма-перегородка Delica

Настоящее фото товара Ширма серии Витраж, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
8Хит

Ширма серии Витраж

Комод с полкой Loft DeverlasНастоящее фото товара Комод с полкой Loft Deverlas, произведённого компанией ChiedoCover
от37 200
Оптовая цена
5Хит

Комод с полкой Loft Deverlas

Комод с полками MurisНастоящее фото товара Комод с полками Muris, произведённого компанией ChiedoCover
от33 600
Оптовая цена
15Хит

Комод с полками Muris

Комод Montana LA-2651Настоящее фото товара Комод Montana LA-2651, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890
Оптовая цена
11

Комод Montana LA-2651

Настоящее фото товара Комод Гурк, произведённого компанией ChiedoCover
55 800
6

Комод Гурк

Настоящее фото товара Комод Леллинг, произведённого компанией ChiedoCover
92 200
12

Комод Леллинг

Настоящее фото товара Комод Блайбург, произведённого компанией ChiedoCover
61 700
9

Комод Блайбург

Настоящее фото товара Комод Флайбано, произведённого компанией ChiedoCover
48 000
5

Комод Флайбано

Другие товары из раздела

Фито стойка агава ХингНастоящее фото товара Фито стойка агава Хинг, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
13

Фито стойка агава Хинг

Настоящее фото товара Стойка Сет Лаванда Нуар, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
12

Стойка Сет Лаванда Нуар

Настоящее фото товара Стойка Лаванда Нуар, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена
8

Стойка Лаванда Нуар

Настоящее фото товара Стойка Лаванда Нуар S, произведённого компанией ChiedoCover
890
Оптовая цена
5

Стойка Лаванда Нуар S

Фито стойка Калла ИманНастоящее фото товара Фито стойка Калла Иман, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
14

Фито стойка Калла Иман

Фито стойка Антуриум ЗулиНастоящее фото товара Фито стойка Антуриум Зули, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена
6

Фито стойка Антуриум Зули

Стойка композиция анемон Уоррен осеньНастоящее фото товара Стойка композиция анемон Уоррен осень, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
7

Стойка композиция анемон Уоррен осень

Кашпо-стойка Art DecoНастоящее фото товара Кашпо-стойка Art Deco, произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена
12Хит

Кашпо-стойка Art Deco