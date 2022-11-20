Фитостойка Луара осока Гарри

14 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Фитостойка Луара осока Гарри

4.5
31 190 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Фитостойка Луара Свит грас Тиро
Фитостойка Луара Свит грас Тиро
Следующий Фитостойка Луара папоротник Гуар
Фитостойка Луара папоротник Гуар

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1300 мм
  • Ширина200 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Материалполиэстер, дерево

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Ширма Valery, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
6

Ширма Valery

Настоящее фото товара Декоративная ширма Shi Style, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
14

Декоративная ширма Shi Style

Настоящее фото товара Ширма-перегородка Delica, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Ширма-перегородка Delica

Настоящее фото товара Ширма серии Витраж, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
8Хит

Ширма серии Витраж

Комод BiduaНастоящее фото товара Комод Bidua, произведённого компанией ChiedoCover
от47 400
Оптовая цена
6Хит

Комод Bidua

Комод Тринити с двумя секциямиНастоящее фото товара Комод Тринити с двумя секциями, произведённого компанией ChiedoCover
от61 999
Оптовая цена
9

Комод Тринити с двумя секциями

Настоящее фото товара Комод Метрополис, произведённого компанией ChiedoCover
от115 999
Оптовая цена
7

Комод Метрополис

Настоящее фото товара Комод Риволина, произведённого компанией ChiedoCover
от83 999
Оптовая цена
9

Комод Риволина

Комод Montana LA-2651Настоящее фото товара Комод Montana LA-2651, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890
Оптовая цена
11

Комод Montana LA-2651

Настоящее фото товара Комод Руден, произведённого компанией ChiedoCover
61 700
5

Комод Руден

Стеллаж 103 ЛофтНастоящее фото товара Стеллаж 103 Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от20 000
Оптовая цена
6

Стеллаж 103 Лофт

Другие товары из раздела кашпо и декоративные перегородки

Фито Форма мох Рами кашпо Dekollete Ротанг Куб 32Настоящее фото товара Фито Форма мох Рами кашпо Dekollete Ротанг Куб 32, произведённого компанией ChiedoCover
53 990
Оптовая цена
6

Фито Форма мох Рами кашпо Dekollete Ротанг Куб 32

Фитостойка Луара осока СендиНастоящее фото товара Фитостойка Луара осока Сенди, произведённого компанией ChiedoCover
27 890
Оптовая цена
14

Фитостойка Луара осока Сенди

Настоящее фото товара Кашпо №1, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
11

Кашпо №1

Настоящее фото товара Лофт перегородка №1, произведённого компанией ChiedoCover
38 900
Оптовая цена
9

Лофт перегородка №1

Декоративная перегородка-кашпо ART с окошкамиНастоящее фото товара Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена
15Хит

Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками

Перегородка-кашпо ConceptНастоящее фото товара Перегородка-кашпо Concept, произведённого компанией ChiedoCover
от15 790
Оптовая цена
7

Перегородка-кашпо Concept