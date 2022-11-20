Фитостойка Луара Свит грас Тиро

7 оценок

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Фитостойка Луара Свит грас Тиро

4.1
27 190 ₽
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Предыдущий товар в категории Фитостойка Луара Свит грас Бьорк
Фитостойка Луара Свит грас Бьорк
Следующий Фитостойка Луара осока Гарри
Фитостойка Луара осока Гарри

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина200 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Материалполиэстер, дерево

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