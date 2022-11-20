Удобно, быстро, выгодно
Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.
Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют.
Кол-во стволов: 17
Размер кашпо: 100X100X20
Ширма Valery
Декоративная ширма Shi Style
Ширма-перегородка Delica
Ширма серии Витраж
Комод с ящиками Skverei
Комод с полками Muris
Комод с ящиками Lagess
Комод Метрополис
Комод Леллинг
Комод Мозинц
Комод Маяно
Лавка садовая Райт Фито
Композиция Чертополох Вайлет кашпо Dekollete
Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт
Композиция Свит Грасс Литл кашпо Dekollete Конверт
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками
Перегородка-кашпо Concept