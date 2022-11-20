Удобно, быстро, выгодно
Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.
Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют.
Кол-во стволов: 4
Размер кашпо: 100X100X20
Ширма Valery
Декоративная ширма Shi Style
Ширма-перегородка Delica
Ширма серии Витраж
Комод с полками Muris
Комод Тринити с двумя секциями
Комод Метафрейм 2 секции
Комод Loft Reg1D1S 90
Комод Крайг
Комод Бруньера
Стеллаж 103 Лофт
Фитостойка Порто гортензия
Фитостойка Порто хедера
Самшит Гаяна кашпо Dekollete Ротанг куб 39
Лавка садовая Райт Фито
Композиция Чертополох Вайлет кашпо Dekollete
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками