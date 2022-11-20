Фитостойка Порто традесканция

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77

Фитостойка Порто традесканция

4.4
28 290 ₽
Заказать
Предыдущий товар в категории Фитостойка Порто монстера
Фитостойка Порто монстера
Следующий Фитостойка Порто гортензия
Фитостойка Порто гортензия

Характеристики товара

Описание

Удобно, быстро, выгодно


 Зачастую при дизайнерском оформлении того или иного типа помещения остро встает вопрос наиболее рациональной его организации. Ведь бывает, что в огромной комнате нет атмосферы уюта, а в маленькой очень тесно. В этих случаях на помощь приходят такие незаменимые элементы дизайна как декоративные перегородки для помещения, которые позволяют делить пространство на зоны, делая его не только наиболее комфортным, интересным, необычным, но и в некоторых случаях даже визуально расширяющим его границы.

Разные по форме, виду и стилю декоративные стойки и перегородки подойдут к различным типам помещений, будь то офис, ресторан, торговый центр или обычная квартира. Благодаря безупречно исполненным деталям декоративные стойки внесут в любой интерьер красоту и уют.


Кол-во стволов: 6
Размер кашпо: 100X100X20

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина200 мм
  • Диаметр1300 мм
  • МатериалТкань/Полиэстер/Дерево

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Ширма Valery, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
6

Ширма Valery

Настоящее фото товара Декоративная ширма Shi Style, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена
14

Декоративная ширма Shi Style

Настоящее фото товара Ширма-перегородка Delica, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена
13

Ширма-перегородка Delica

Настоящее фото товара Ширма серии Витраж, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена
8Хит

Ширма серии Витраж

Комод BiduaНастоящее фото товара Комод Bidua, произведённого компанией ChiedoCover
от47 400
Оптовая цена
6Хит

Комод Bidua

Комод с ящиками BalakisНастоящее фото товара Комод с ящиками Balakis, произведённого компанией ChiedoCover
от47 000
Оптовая цена
9

Комод с ящиками Balakis

Настоящее фото товара Комод Метрополис, произведённого компанией ChiedoCover
от115 999
Оптовая цена
7

Комод Метрополис

Комод Montana LA-2651Настоящее фото товара Комод Montana LA-2651, произведённого компанией ChiedoCover
от49 890
Оптовая цена
11

Комод Montana LA-2651

Настоящее фото товара Комод Loft Reg1D1S 60, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена
12

Комод Loft Reg1D1S 60

Настоящее фото товара Комод Гурк, произведённого компанией ChiedoCover
55 800
6

Комод Гурк

Настоящее фото товара Комод Мозинц, произведённого компанией ChiedoCover
67 000
7

Комод Мозинц

Другие товары из раздела кашпо и декоративные перегородки

Фитостойка Порто хедераНастоящее фото товара Фитостойка Порто хедера, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена
10

Фитостойка Порто хедера

Самшит Гаяна кашпо Dekollete Ротанг куб 39Настоящее фото товара Самшит Гаяна кашпо Dekollete Ротанг куб 39, произведённого компанией ChiedoCover
69 990
Оптовая цена
11

Самшит Гаяна кашпо Dekollete Ротанг куб 39

Лавка садовая Райт ФитоНастоящее фото товара Лавка садовая Райт Фито, произведённого компанией ChiedoCover
36 190
Оптовая цена
7

Лавка садовая Райт Фито

Композиция Чертополох Вайлет кашпо DekolleteНастоящее фото товара Композиция Чертополох Вайлет кашпо Dekollete, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
6

Композиция Чертополох Вайлет кашпо Dekollete

Хедера Коллет кашпо Dekollete КонвертНастоящее фото товара Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
15

Хедера Коллет кашпо Dekollete Конверт

Настоящее фото товара Кашпо №1, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
11

Кашпо №1

Настоящее фото товара Лофт перегородка №1, произведённого компанией ChiedoCover
38 900
Оптовая цена
9

Лофт перегородка №1

Декоративная перегородка-кашпо ART с окошкамиНастоящее фото товара Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена
15Хит

Декоративная перегородка-кашпо ART с окошками