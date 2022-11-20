Фитостойка Вилен осока Сенди

12 оценок

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Фитостойка Вилен осока Сенди

4.7
20 790 ₽
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Предыдущий товар в категории Фитостойка Вилен Свит грас Бьорк
Фитостойка Вилен Свит грас Бьорк
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1200 мм
  • Ширина200 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Материалполиэстер, дерево

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