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Флэтфорд Диван тканевый прямой коричневый - фото 1

Флэтфорд Диван тканевый прямой коричневый

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Характеристики товара

Описание

Диван Флэтфорд с механизмом "Аккордеон" - одна из самых любимых моделей наших клиентов! Благодаря такому механизму он легко раскладывается - просто выкатывается вперед. Прорезиненные колесики бережно относятся к напольному покрытию. Диван компактный в собранном виде, а в разложенном имеет ровное бесшовное спальное место с цельным матрасом. Спать на нем удобно как на кровати! Бельевой короб в комплект не входит, но его можно приобрести отдельно.

МЕХАНИЗМ

Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "аккордеон". В основании металлокарсас и латовая решетка кроватного типа. Конструкция отличается долговечностью и простотой эксплуатации. Чтобы разобрать диван, достаточно слегка приподнять сиденье и выкатить вперед спальное место. В результате трансформации получается ровная, широкая и удобная кровать.

ОСНОВАНИЕ

Цельный высокоплотный ППУ-матрас без стыков и швов в сочетании с гибкими березовыми латами кроватного типа обеспечивают ортопедический эффект и здоровый сон.

КАРКАС

В конструкции дивана используются материалы из металла и натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса. Под сиденьем при необходимости можно расположить вместительный бельевой ящик. Он заказывается дополнительно.

ОБИВКА

Обивка дивана - мягкий бархатистый микровелюр, велюр или рогожка. Это красивая, тактильно приятная и очень практичная ткань. Модель украшает контрастный кант.

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Основные характеристики

  • Высота900 мм
  • Ширина1030 мм
  • Длина1800 мм
  • Материалмикровелюр
  • Материал каркасаметалл, ДСП
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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