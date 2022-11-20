Характеристики товара
Описание
Диван Флэтфорд с механизмом "Аккордеон" - одна из самых любимых моделей наших клиентов! Благодаря такому механизму он легко раскладывается - просто выкатывается вперед. Прорезиненные колесики бережно относятся к напольному покрытию. Диван компактный в собранном виде, а в разложенном имеет ровное бесшовное спальное место с цельным матрасом. Спать на нем удобно как на кровати! Бельевой короб в комплект не входит, но его можно приобрести отдельно.
МЕХАНИЗМ
Диван раскладывается при помощи удобного и надежного механизма "аккордеон". В основании металлокарсас и латовая решетка кроватного типа. Конструкция отличается долговечностью и простотой эксплуатации. Чтобы разобрать диван, достаточно слегка приподнять сиденье и выкатить вперед спальное место. В результате трансформации получается ровная, широкая и удобная кровать.
ОСНОВАНИЕ
Цельный высокоплотный ППУ-матрас без стыков и швов в сочетании с гибкими березовыми латами кроватного типа обеспечивают ортопедический эффект и здоровый сон.
КАРКАС
В конструкции дивана используются материалы из металла и натурального дерева, которые гарантируют экологичность и прочность каркаса. Под сиденьем при необходимости можно расположить вместительный бельевой ящик. Он заказывается дополнительно.
ОБИВКА
Обивка дивана - мягкий бархатистый микровелюр, велюр или рогожка. Это красивая, тактильно приятная и очень практичная ткань. Модель украшает контрастный кант.
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина1030 мм
- Длина1800 мм
- Материалмикровелюр
- Материал каркасаметалл, ДСП
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия