Характеристики товара
Описание
Диаметр 50 см
Высота 238 см
Цвет: черный
Материал арматуры: Металл
Диаметр 50 см
Высота 238 см
Цвет: черный
Материал арматуры: Металл
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