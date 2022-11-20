Характеристики товара
Описание
Диаметр 54 см
Высота 235 см
Цвет: черный
Материал арматуры: Металл
Диаметр 54 см
Высота 235 см
Цвет: черный
Материал арматуры: Металл
Люстра Odeon Magali
Люстра Odeon Light Plesansa
Люстра Odeon Light Krona
Люстра Odeon Light Kuvia
Торшер Odeon Light Pavia
Люстра Атенри
Подвесная люстра Лохрей
Подвесная люстра Туам
Потолочная люстра Голуэй
Потолочная люстра Конг
Наземный высокий светильник Berlin
Фонарный столб Bremen тройной черный
Стол обеденный Куртра орех
Стол Ларьяк
Контейнер для мусора 770 литров
Контейнер для мусора 1100 литров
Стул Лофт, каркас хром, бежевая экокожа
Стул Лофт, каркас хром, белая экокожа
Подстолье Лофт №4