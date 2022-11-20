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Фонарный столб Berlin тройной - фото 1

Фонарный столб Berlin тройной

12 оценок
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Фонарный столб Berlin

Характеристики товара

Описание

Диаметр 54 см

Высота 235 см

Цвет: черный

Материал арматуры: Металл

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