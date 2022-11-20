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Фонарный столб Bremen тройной черный - фото 1

Фонарный столб Bremen тройной черный

13 оценок
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Фонарный столб Berlin тройной

Характеристики товара

Описание

Диаметр 52 см

Высота 232 см

Цвет: черный

Материал арматуры: Металл

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