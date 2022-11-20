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Форест Диван-кровать бескаркасный бежевый - фото 1

Форест Диван-кровать бескаркасный бежевый

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Характеристики товара

Описание

ФОРЕСТ - это диван-кровать, которая легко превращается в полноценное спальное место с помощью механизма "Кемпинг". За счет своей простоты, конструкция дивана способна выдерживать нагрузки до 250 килограмм и подходит для ежедневного использования. Несколько положений дивана обеспечат наиболее комфортный отдых - просто зафиксируйте спинку или сидение так, как вам удобно. У дивана отсутствуют подлокотники, он легкий и компактный, благодаря чему идеально подходит для помещений малого метража и позволяет существенно сэкономить пространство.


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Основные характеристики

  • Высота640 мм
  • Ширина770 мм
  • Длина1350 мм
  • Материалрогожка
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

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