Характеристики товара
Описание
ФОРЕСТ - это диван-кровать, которая легко превращается в полноценное спальное место с помощью механизма "Кемпинг". За счет своей простоты, конструкция дивана способна выдерживать нагрузки до 250 килограмм и подходит для ежедневного использования. Несколько положений дивана обеспечат наиболее комфортный отдых - просто зафиксируйте спинку или сидение так, как вам удобно. У дивана отсутствуют подлокотники, он легкий и компактный, благодаря чему идеально подходит для помещений малого метража и позволяет существенно сэкономить пространство.
Основные характеристики
- Высота640 мм
- Ширина770 мм
- Длина1350 мм
- Материалрогожка
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия