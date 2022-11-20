Ткань Freedom, флок

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1927-010101 белый1927-010101 белый
1346-010101 белый1346-010101 белый
1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
1812-161004 бордо1812-161004 бордо
116 Золотой116 Золотой
162 Красный162 Красный
1625-010101 белый1625-010101 белый
1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
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002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
1835-0101011835-010101
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1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Тип ткани: флок

Износостойкость: 50 000 циклов

Ширина: 140 см

Состав: 43% полиэстр, 28% полиамид, 29% акрил

Плотность: 315 г/кв.м

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