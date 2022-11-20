Характеристики товара
Описание
Тип ткани: флок
Износостойкость: 50 000 циклов
Ширина: 140 см
Состав: 43% полиэстр, 28% полиамид, 29% акрил
Плотность: 315 г/кв.м
Тип ткани: флок
Износостойкость: 50 000 циклов
Ширина: 140 см
Состав: 43% полиэстр, 28% полиамид, 29% акрил
Плотность: 315 г/кв.м
Красная подушка, золотая корона
Тарелка 260 мм Royal Circle 6, 18
Тарелка глубокая 250 мм Royal Circle 6, 18
Стеновая панель Шалле, дуб, окан, сапели, олива
Комплект Montero Set
Настольная лампа Beira
Стол для улицы Ривьера 2
Стол для улицы Ривьера 3