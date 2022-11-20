Характеристики товара
Описание
Крепление: липучка
Сборка: 1 к 2
Материал: габардин / журавинка / ричард
Цена зависит от высоты стола
Цвет может быть любым
Крепление: липучка
Сборка: 1 к 2
Материал: габардин / журавинка / ричард
Цена зависит от высоты стола
Цвет может быть любым
|Сборка
|Ткань
|Оптовая цена руб
|Розничная цена руб
|1к2
|габардин
|540
|700
|1к2
|журавинка
|820
|1070
|1к2
|ричард
|1140
|1480
Фуршетная юбка 01
Фуршетная юбка 02
Зажим белый
Зажим белый с липучкой
Зажим прозрачный
Зажим прозрачный с липучкой
Фуршетная юбка 01, голубая
Фуршетная юбка 01, зеленая
Фуршетная юбка 01, розовая
Фуршетная юбка 01, синяя