Характеристики товара
Описание
Крепление: липучка
Сборка: 1 к 2
Материал: габардин / журавинка / ричард
Цена зависит от высоты стола
Цвет может быть любым
Крепление: липучка
Сборка: 1 к 2
Материал: габардин / журавинка / ричард
Цена зависит от высоты стола
Цвет может быть любым
|Сборка
|Ткань
|Оптовая цена руб
|1к2
|габардин
|750
|1к2
|журавинка
|1690
|1к2
|ричард
|2190
Фуршетная юбка 01
Фуршетная юбка 02
Зажим белый
Зажим белый с липучкой
Зажим прозрачный
Зажим прозрачный с липучкой
Фуршетная юбка 01, голубая
Фуршетная юбка 01, зеленая
Фуршетная юбка 01, розовая
Фуршетная юбка 01, синяя
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