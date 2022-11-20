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Фуршетная юбка 02, зеленая - фото 1

Фуршетная юбка 02, зеленая

14 оценок
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Фуршетная юбка 02, голубая

Популярные варианты ткани

Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
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Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 1000-1071000-107
Фуршетная юбка 02, зеленая - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Крепление: липучка

Сборка: 1 к 3

Материал: габардин / журавинка / ричард

Цена зависит от высоты стола

Цвет может быть любым

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Варианты размеров

Сборка Ткань Оптовая цена руб Розничная цена руб
1к3 габардин 660 860
1к3 журавинка 1080 1400
1к3 ричард 1490 1940

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