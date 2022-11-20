Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина2800 мм
- Цветсиний
Фуршетная юбка 01
Фуршетная юбка 02
Зажим белый
Зажим белый с липучкой
Зажим прозрачный
Зажим прозрачный с липучкой
Фуршетная юбка 01, голубая
Фуршетная юбка 01, зеленая
Фуршетная юбка 01, розовая
Фуршетная юбка 01, синяя
Фуршетная юбка 01, шоколадная
Фуршетная юбка 01, фиолетовая
Фуршетная юбка 02, голубая
Фуршетная юбка 02, зеленая
Фуршетная юбка 02, красная
Фуршетная юбка 02, розовая
Фуршетная юбка 02, фиолетовая
Фуршетная юбка 02, шоколадная
Фуршетная юбка 02, синяя
Фуршетная юбка 01, красная