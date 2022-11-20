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Фуршетная юбка 05, еврофатин, синий - фото 1Фуршетная юбка 05, еврофатин, синий - фото 2Фуршетная юбка 05, еврофатин, синий - фото 3

Фуршетная юбка 05, еврофатин, синий

11 оценок
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Фуршетная юбка, складка 1/2 с мулетоном

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина2800 мм
  • Цветсиний

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