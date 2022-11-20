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Фуршетная юбка односторонняя - фото 1Фуршетная юбка односторонняя - фото 2

Фуршетная юбка односторонняя

7 оценок
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Фуршетная юбка 01, красная

Популярные варианты ткани

Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 1000-9051000-905
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 1000-5131000-513
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 1000-1071000-107
Фуршетная юбка односторонняя - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Сборка: 1 к 2 или 1 к 3

Материал: габардин / журавинка / ричард

Цена зависит от высоты стола

Цвет может быть любым

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Варианты размеров

Сборка Ткань Оптовая цена руб Розничная цена руб
1к2 габардин 540 700
1к2 журавинка 820 1070
1к2 ричард 1140 1480
1к3 габардин 660 860
1к3 журавинка 1080 1400
1к3 ричард 1490 1940

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