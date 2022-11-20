Характеристики товара
Основные характеристики
- Вес1.083 кг
Стул Наполеон Красный, деревянный
Подвесной светильник Bellevue №1
Диван Samsa 140cm visco голубой
Кресло парковое «Stone» 740 мох
Бра хрустальное 120
Кофейный стол из массива сосны Баден
Гастроемкость перфорированная, 1.2 л
Крышка для гастроемкости 1.2 л
Гастроемкость, полипропиллен, 9 л
Гастроемкость, полипропиллен, 2.5 л
Гастроемкость, металл, 0.9 л
Крышка для гастроемкости 0.9 л
Гастроемкость, металл, 1.8 л
Крышка для гастроемкости 1.8 л
Гастроемкость, полипропилен, 1.8 л
Гастроемкость, полипропиллен, 0.5 л