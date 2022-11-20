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Гастроемкость 1/1*150 мм (530*325*150 мм) 20 л, поликарбонат - фото 1

Гастроемкость 1/1*150 мм (530*325*150 мм) 20 л, поликарбонат

Артикул: CH-047-753
2 оценки
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Гастроемкость 1/9*65 мм (176*108*65 мм) 0,5 л, поликарбонат

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Вес1.083 кг
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